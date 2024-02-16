Американцы из-за дискомфорта стали возвращать очки Apple Vision Pro

Владельцы Apple Vision Pro массово возвращают гарнитуру в магазины

Многие пользователи AR-очков Apple Vision Pro, раскритиковав их качество и функциональность, начали возвращать устройство в продавцы в рамках 14-дневного периода возврата товара. Об этом сообщает главред Mobiltelefon.ru Евгений Макаров со ссылкой на публикации в соцсетях.

Среди причин возврата называют большой вес и дискомфорт при длительном ношении, низкое качество видеотрансляции наружного мира и высокую цену в 3,5 тыс. долларов. Кроме того, Vision Pro критикуют за неудобный шнур и внешний аккумулятор, а также за недостаток полезного контента.

Пользователи отмечают, что AR-очки не способны заменить смартфоны и ПК из-за ограниченных возможностей. Работа с проекцией MacBook также затруднена из-за задержки картинки.

Многие считают цену Vision Pro завышенной и предлагают снизить ее до 1000 долларов. В свете обозначившихся недостатков часть владельцев решают вернуть гарнитуру в продавцы.

Источник: telegram