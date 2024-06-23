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Американский стартап Oilvent представил крышку-вытяжку для сковороды за 6 тыс. рублей

Автор На чтение 2 мин Опубликовано

Американский стартап Oilvent представил первую в мире крышку для сковородки со встроенной системой вытяжки.

Американский стартап Oilvent представил крышку-вытяжку для сковороды за 6 тыс. рублей

Oilvent — это крышка с вентилятором и четырьмя фильтрами. Вентилятор позволяет пару выходить во время готовки, а фильтры задерживают масляные частицы и другие вещества. Все собранная внутри масло можно легко вымыть в посудомоечной машине или вручную.

Главное преимущество Oilvent в том, что она пропускает только чистый пар, что предотвращает распространение запахов по кухне и помогает сохранить свежесть воздуха.

Крышка оснащена вентилятором с тремя режимами скорости. Даже на максимальной скорости устройство остается тихим и не мешает готовке или сну.

Американский стартап Oilvent представил крышку-вытяжку для сковороды за 6 тыс. рублей

Oilvent работает от встроенного аккумулятора, который обеспечивает до 2 часов работы с включенным вентилятором. Зарядка крышки осуществляется через USB-C и занимает менее 20 минут.

Oilvent подходит для использования с любыми сковородками и кастрюлями. Она имеет размеры 380 мм в диаметре и весит 920 граммов.

Американский стартап Oilvent представил крышку-вытяжку для сковороды за 6 тыс. рублей

Это отличное решение для маленьких кухонь, где невозможно установить обычную вытяжку, а также для путешественников и людей, живущих в арендованном жилье.

Стоимость Oilvent составляет 69 долларов (около 6000 рублей). Фильтры нужно менять каждые 2-3 месяца, но их стоимость не указана производителем. Продажи уже начались на платформе Kickstarter, а компания планирует запустить продажи по всему миру в течение года.

 

via GIPHY

 

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