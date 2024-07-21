Американские врачи стали «оживлять» людей ради донорских органов

Использование перфузионных аппаратов, таких как нормотермическая экстракорпоральная перфузия (НЭП), при трансплантации органов является одной из инновационных методик, которая помогает справиться с проблемой нехватки донорских органов.

Этот метод вызывает большой интерес в медицинском сообществе, так как он способствует сохранению органов в более здоровом состоянии и увеличивает время их жизни, что повышает шансы на успешную трансплантацию и улучшает логистические аспекты данной процедуры.

Перфузия позволяет решить проблему кислородного голодания, с которым сталкиваются органы в процессе умирания. При использовании НЭП органы поддерживаются в состоянии постоянного кровообращения, что обеспечивает их насыщение кислородом и сохраняет их более здоровыми по сравнению с ситуацией, когда они хранятся на льду без постоянного кровоснабжения.

Иными словами, запускается искусственное кровообращение после исчезновения всех жизненных показателей.

Благодаря этому, вероятность успешного функционирования трансплантированных органов у реципиентов повышается.

Нехватка донорских органов является серьезной проблемой в США и во всем мире. Больше 100 тысяч человек в США ожидают трансплантацию органов, особенно почек, и из-за этой проблемы ежедневно умирают около 17 человек.

В этом контексте новые методы, такие как НЭП, представляют собой значимый шаг вперед в решении проблемы нехватки донорских органов.

Однако метод НЭП также вызывает этические дебаты. Критики этого метода указывают на то, что при реанимации тела перед извлечением донорских органов медики осознанно прекращают кровоснабжение головного мозга, чтобы предотвратить возвращение донора к жизни.

Существует опасность, что некоторые части головного мозга могут продолжать функционировать при восстановлении кровообращения, и это вызывает этические вопросы относительно определения момента смерти и проведения процедур с донорскими органами.

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