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Американские подростки взломали карты оплаты метро Бостона ради бесплатного проезда

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Подростки из Соединенных Штатов успешно осуществили взлом платежной системы метрополитена в Бостоне, обнаружив метод бесплатного перемещения по городу. Представив свои находки на хакерской конференции Defcon, они привлекли внимание исследователей издания Wierd.

Американские подростки взломали карты оплаты метро Бостона ради бесплатного проезда

Команду молодых разработчиков, включающую Мэтти Харриса, Зака Берточии, Ноа Гибсона и Скотта Кэмпбелла, вдохновил взлом, совершенный студентами Массачусетского технологического института в прошлом. Этот институт также был центром внимания, когда в 2008 году группа его учеников сумела провести подобное вмешательство в систему оплаты метро Бостона. Но в тот раз перевозчик предпринял судебное разбирательство и запретил распространение деталей атаки в сети.

Через 15 лет подростки случайно узнали об этом инциденте и решили проверить, была ли устранена уязвимость программистами метро Бостона. Однако выяснилось, что проблема осталась нерешенной. В результате, они решили попробовать повторить взлом.

Оказалось, что принцип работы проездных карт базируется на технологии флеш-накопителей. При каждом пополнении баланса карты также изменяется контрольное число, называемое «хешем». Молодые хакеры легко модифицировали это число, преобразовывая, к примеру, сумму в 25 центов в 250 долларов.

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