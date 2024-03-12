Американские музеи провели оцифровку 3D-моделей позвоночных животных

Американские музеи естественной истории завершили шестилетний проект openVertebrate (oVert), направленный на оцифровку и создание 3D-моделей позвоночных животных. За это время 25 организаций, включенных в проект, провели компьютерную томографию более 13 000 образцов репрезентативных видов земноводных, рептилий, рыб и млекопитающих. Эти 3D-модели теперь доступны для изучения всем желающим, предоставляя возможность рассмотреть животных изнутри и снаружи без необходимости вскрытия и исследования тканей.

Проект оVert позволил получить подробные трехмерные изображения животных, которые ранее были доступны лишь после вскрытия. Благодаря сканированию и созданию моделей, ученые исследовали различные виды рептилий, рыб, птиц и млекопитающих, предоставляя возможность изучения их анатомии и строения. Например, благодаря сканированию колючих мышей было обнаружено, что они, подобно броненосцам, обладают хвостами, покрытыми внутренней оболочкой из костных пластинок, называемых остеодермами.

Этот проект приносит пользу не только ученым, но и художникам, которые используют 3D-модели для создания реалистичных реплик животных. Фотографии моделей уникальных экземпляров выставляются в музеях, а образцы интегрируются в виртуальные реальности, позволяя пользователям взаимодействовать с ними в цифровом мире.

Целью проекта oVert было повышение ценности музейных коллекций и их доступности. 3D-изображения позволяют получить подробное представление о позвоночных животных, без необходимости проведения вскрытия и отбора проб тканей. Таким образом, этот проект открывает новые возможности для научных исследований, образования и визуализации природы.