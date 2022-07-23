Американские фермеры начали использовать беспилотные тракторы от Monarch Tractor

Тракторы с автономным управлением от Monarch Tractor пока только находятся на стадии тестирования.

Технику предоставили фермерам Калифорнии. Им предстоит оценить работу тракторов и предоставить данные, которые получены во время тестов.

За работой тракторов с беспилотной системой управления может следить оператор, к тому же трактор обучен определять не только препятствия, но также скот или урожай.

При этом трактор в этот момент останавливается и не сдвинется с места, пока перед ним не исчезнет препятствие.

В Monarch Tractor уверены, что их беспилотные тракторы доберутся до потребителя в качестве коммерческой техники, и они смогут решить проблемы с растущей нехваткой рабочей силы и повысить производство.