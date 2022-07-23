Главная » Новости

Американские фермеры начали использовать беспилотные тракторы от Monarch Tractor

На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Тракторы с автономным управлением от Monarch Tractor пока только находятся на стадии тестирования.

Технику предоставили фермерам Калифорнии. Им предстоит оценить работу тракторов и предоставить данные, которые получены во время тестов.

За работой тракторов с беспилотной системой управления может следить оператор, к тому же трактор обучен определять не только препятствия, но также скот или урожай.

При этом трактор в этот момент останавливается и не сдвинется с места, пока перед ним не исчезнет препятствие.

В Monarch Tractor уверены, что их беспилотные тракторы доберутся до потребителя в качестве коммерческой техники, и они смогут решить проблемы с растущей нехваткой рабочей силы и повысить производство.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.