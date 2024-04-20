Американская Sentry Enterprises выпустила первые в мире банковские карты с OLED-экранами

Компания Sentry Enterprises из США представила миру первые пластиковые карты с встроенными OLED-экранами. Эти карты, названные Radiance, будут использоваться в качестве кредитных и дебетовых карт банков.

Когда пользователь прикладывает карту к терминалу в магазине, детали на карте загораются на несколько секунд.

Это не только выглядит футуристично, но и позволяет банкам выделить свой продукт. Например, они могут осветить логотип банка, чтобы показать, каким банком пользуется владелец карты.

Встроенный OLED-экран в карту питается от NFC-модуля при бесконтактной оплате. Разработчики утверждают, что заряда хватит на кратковременное освещение изображения.

Свет карты становится ярче и продолжительнее, когда она находится ближе к терминалу, что помогает пользователям определить правильное расстояние для оплаты.

Карты Radiance поддерживают системы Visa и Mastercard. Пока неизвестно, какие банки будут первыми использовать эти карты, так как Sentry Enterprises еще не объявила о своих партнерах.

Однако компания заявила, что продукт полностью готов к масштабному запуску.