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Американская компания Otto Aviation представила проект самолета-пули Celera 500L

27.08.2020 21:26

Otto Aviation официально представила свой пассажирский самолет Celera 500L, заявив, что его полномасштабный прототип уже совершил 31 успешный испытательный полет. По заявлению компании, Celera предложит снижение выбросов углерода на 80% по сравнению с аналогичным самолетом бизнес-класса. Помимо пассажирских перевозок, Otto продает самолеты для грузового и военного применения.

Американская компания Otto Aviation представила проект самолета-пули Celera 500L

«Наша цель состояла в том, чтобы создать частный самолет, который позволил бы совершать прямые рейсы между любой парой городов в США со скоростью и стоимостью, сопоставимой с коммерческими авиаперелетами», — сказал председатель и главный научный сотрудник Otto Aviation Уильям Отто-старший. «Поскольку результаты наших тестовых полетов прототипа были настолько многообещающими, что мы готовы вывести Celera 500L на рынок».

Как ранее сообщал AVweb , прототип Celera 500L был замечен на испытаниях такси в июне 2019 года после примерно десятилетия тихой разработки. Ожидается, что шестиместный самолет будет иметь максимальную крейсерскую скорость 460 миль в час, дальность полета 4500 морских миль, экономию топлива от 18 до 25 миль на галлон и качество планирования 22: 1. Полностью алюминиевая Celera оснащена дизельным двигателем RED A03. Otto прогнозирует, что почасовые эксплуатационные расходы модели составят около 328 долларов.

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