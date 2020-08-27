Американская компания Otto Aviation представила проект самолета-пули Celera 500L

Otto Aviation официально представила свой пассажирский самолет Celera 500L, заявив, что его полномасштабный прототип уже совершил 31 успешный испытательный полет. По заявлению компании, Celera предложит снижение выбросов углерода на 80% по сравнению с аналогичным самолетом бизнес-класса. Помимо пассажирских перевозок, Otto продает самолеты для грузового и военного применения.

«Наша цель состояла в том, чтобы создать частный самолет, который позволил бы совершать прямые рейсы между любой парой городов в США со скоростью и стоимостью, сопоставимой с коммерческими авиаперелетами», — сказал председатель и главный научный сотрудник Otto Aviation Уильям Отто-старший. «Поскольку результаты наших тестовых полетов прототипа были настолько многообещающими, что мы готовы вывести Celera 500L на рынок».

Как ранее сообщал AVweb , прототип Celera 500L был замечен на испытаниях такси в июне 2019 года после примерно десятилетия тихой разработки. Ожидается, что шестиместный самолет будет иметь максимальную крейсерскую скорость 460 миль в час, дальность полета 4500 морских миль, экономию топлива от 18 до 25 миль на галлон и качество планирования 22: 1. Полностью алюминиевая Celera оснащена дизельным двигателем RED A03. Otto прогнозирует, что почасовые эксплуатационные расходы модели составят около 328 долларов.