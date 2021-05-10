Американская HP продает китайское подразделение по выпуску лазерных принтеров

Американская HP решила избавиться от своего китайского подразделения по производству лазерных принтеров.

Будет продано подразделение, которое четыре года назад HP купила у Samsung. Уже известно, что новым владельцем станет тайваньская компания Foxconn.

По условиям договора Foxconn для HP будет производить принтеры на контрактной основе, помимо этого Foxconn будет выпускать некоторые комплектующие для этих принтеров.

Таким образом, HP меняет своих поставщиков, среди которых было много корейских производителей.

Последние уже обратились к HP с просьбой сохранить условия поставок, но в HP отказались от сотрудничества и предложили подписать соглашение с Foxconn.