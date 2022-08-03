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Житель США заработал 25 млн долларов на разблокировке украденных смартфонов

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В США мужчина использовал информационные системы оператора связи T-Mobile, благодаря которым ему удалось заработать около 25 млн долларов.

Житель Калифорнии Аргишти Худавердян организовал свой бизнес, незаконно используя информационные системы оператора связи T-Mobile, будучи руководителем одного из филиалов.

Свою деятельность по разблокировке украденных и потерянных смартфонов, он вел в период с 2014 по 2019 год.

Для этого он использовал свой аккаунт от корпоративной сети, а также аккаунты многих своих сотрудников, что позволяло снимать блокировки со смартфонов. Клиентов он находил через Интернет.

В результате его схема была раскрыта и теперь ему грозит до 165 лет лишения свободы по нескольким статьям. Приговор Худавердяну огласят 17 октября.

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