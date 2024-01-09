Американец нашел уцелевший iPhone, который упал с высоты почти 5 км

Удивительное событие произошло, когда телефон iPhone выжил после падения с высоты 4877 метров. Во время полета Boeing 737-8 MAX произошла авария, в результате которой вырвало аварийную дверь. Из самолета выпал смартфон, принадлежавший одному из пассажиров.

Несколько дней спустя, пользователь по имени Шонатан Бейтс случайно обнаружил iPhone на обочине дороги в Портленде. Удивительно, что устройство оказалось почти невредимым и было разблокировано. Бейтс сразу же связался с авиакомпанией, которая отправила email владельцу телефона, уведомляя о возможности забрать свой багаж.

Чтобы подтвердить, что найден именно утерянный телефон, Бейтс обратился в Национальный совет по безопасности на транспорте. Они подтвердили, что найденное устройство действительно принадлежит одному из пассажиров разгерметизировавшегося самолета.

Важно отметить, что утром того же дня была найдена оторванная дверь самолета, которая оказалась на заднем дворе местного жителя по имени Боб. Поиск этой двери продолжался несколько дней, и власти прибегли к различным методам, включая использование вертолетов и дронов.

Это уникальное происшествие подтверждает прочность и надежность технологии Apple. Телефон iPhone смог выдержать такое падение и сохранить свою работоспособность.