AMD вытесняет Intel на рынке премиальных компьютерных процессоров

AMD еще в прошлом году на некоторых рынках обошла своего конкурента, а теперь руководство компании заявило, что премиальные AMD процессоры обошли по продажам аналогичные решения от Intel.

Глава AMD Лиза Су исходя из данных продаж крупнейших онлайн-магазинов сообщила, что премиальные платформы сейчас занимают более 50%.

Лиза Су не уточнила, какие именно премиальные модели процессоров, но скорее всего речь ведется о семействах Ryzen 3000 и Ryzen 2000.

Помимо этого, было сказано, что продажи AMD в потребительском и серверном сегменте за год выросли белее чем в три раза.