Компания AMD готовит к выходу новый бюджетный процессор Athlon

Новый Athlon от компании AMD уже создан на архитектуре Zen 2. До этого недорогие процессоры компания выпускала на архитектуре Zen.

Athlon Gold Pro 4150GE официально еще не представлен, но уже продается, а недавно в Сети появились его данные, а также стоимость.

Продают новейший бюджетный процессор на Aliexpress. За него продавец просит 118 долларов. На странице товара также опубликованы основные характеристики чипа.

Так, Athlon Gold Pro 4150GE уже базируется на архитектуре Zen 2, техпроцесс чипа 7нм.

Сам процессор четырехядерный при этом у него нет поддержки SMT. Базовая частота процессора 3,3 Гц, максимальная 3,7 Гц, TDP 35 Вт, а кэш-памяти второго уровня заявлено 4 МБ.

Графическое ядро в процессоре Vega 3 с 320 потоковыми процессорами на частоте 1500 МГц. Это значительно выше чем у прошлого поколения — Athlon Gold Pro 3150GE.