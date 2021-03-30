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AMD выпустила новую видеокарту Radeon RX 6700 XT

30.03.2021 22:02

Прошла презентация от AMD, на которой показали новую видеокарту Radeon RX 6700 XT .

Если верить сравнительным графикам, новинка от «красных» получилась весьма производительной и может потягаться с RTX 3070.

В основе RX 6700 XT лежит графический процессор NAVI 22 на 40 Compute units . Объём Infinity Cache 96 Мб, а графической памяти 12 Гб при 192 битной шине.

Заявленное энергопотребление 230 Ватт. Рекомендуемая цена 480 долларов или 36 000 рублей. В России ценник ожидается около 50 000 рублей при условии, что не будет серьёзных наценок.

На презентационных графиках RX 6700 XT сравнивали с конкурентами в лице RTX 3060 Ti и RTX 3070.

Они не только стоят примерно одинаково, но и имеют похожий уровень производительности графических чипов.

Практически во всех задачах новый Radeon обходит GeForce RTX 3060 Ti, но не всегда превосходит 3070.

RX 6700 XT позиционируется как игровая видеокарта для 2К разрешения и здесь 12 Гб-видеобуфер будет куда уместнее, чем 8 Гб у Nvidia.

AMD выпустила новую видеокарту Radeon RX 6700 XT

Нередко в актуальных «трипл-эй» проектах памяти едва хватает. У AMD подобных проблем не будет даже с учётом особенностей драйверов, а лишний объём будет резервироваться для хранения данных, которые не используются. Такую возможность имеет и последняя Call of Duty.

Однако AMD ранее предупреждали, что не смогут удовлетворить спрос по меньшей мере до осени.

Так что найти RX 6700 XT будет очень сложно, а те, которые удастся найти будут продаваться по двойному ценнику.

Для тех, кто интересуется майнингом, новинка от AMD способна фармить 47 мегахешей на алгоритмах Эфира.

Это показатель RTX 3060 без ограничений и даже немного меньше. Так что за свою цену RX 6700 XT далеко не самая выгодная в майнинге видеокарта.

AMD выпустила новую видеокарту Radeon RX 6700 XT

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