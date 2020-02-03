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AMD Ryzen и Ryzen Threadripper заметно подешевели

03.02.2020 23:58

AMD решила пересмотреть цены на семейство процессов Ryzen 3000, которые в продаже появились полгода назад, и сейчас компания готовится к презентации нового поколения производительных чипов.
Пока неизвестно будет ли снижение на постоянной основе, или в течении определённого времени.

В США решили снизить цены не только на Ryzen 3000, но также на Ryzen 2000 и Ryzen Threadripper текущего и прошлого поколения.

К примеру, 3900X с 12 ядрами сейчас предлагают за $449, а двухъядерный Athlon 3000G доступен за $42.

Очень сильно в цене сбросили решения Ryzen 2000. Так, Ryzen 7 2700X предлагают за $139, а Ryzen 3 2200G за $69.

В распродаже участвуют еще Ryzen 5 2400G и Ryzen 5 2600X, которые можно приобрести за $129 и $109 соответственно.

Что касается высокопроизводительных Ryzen Threadripper, то они подешевели не очень сильно. Самый дорогой Threadripper 3970X с 32 ядрами стоил $1999, а сейчас его можно купить за $1899.

Threadripper 2990WX упал в цене с $1799 до $1399, а вот CPU Threadripper 2970WX и Threadripper 2950X получили ценники $699 и $499 соответственно.

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