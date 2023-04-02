AMD Ryzen 7 7800X3D в играх оказался быстрее Core i9-13900K в среднем на 7%

Тесты указывают, что вместо Core i9-13900K можно выбрать более доступный процессор.

Компания AMD решила сравнить производительность Ryzen 7 7800X3D в играх. В качестве сравнения был выбран Core i9-13900K и Ryzen 7 5800X3D.

Тестирование проводили на 21 игре, и как оказалось, производительность Ryzen 7 7800X3D в среднем на 7% больше, чем у флагманского Core i9-13900K

Результаты сравнения опубликовала компания AMD. На слайде можно увидеть, что более слабый технически Ryzen 7 7800X3D превосходит Core i9-13900K, у которого больше ядер и выше максимальная частота.

Стоит отметить, что Ryzen 7 7800X3D на американском рынке с 6 апреля будет продаваться по цене 450 долларов, а Core i9-13900K на опте оценивается в 590 долларов.