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Видеокарты AMD Radeon RX 6000 получат порт USB-C

12.09.2020 19:22

Пользователи нашли подтверждение того, что AMD, внедряет порт USB-C в некоторые модели Big Navi, которые, будут конкурировать с лучшими игровыми видеокартами на рынке.

Один проницательный пользователь Reddit заметил новый патч для драйвера AMD AMDGPU с открытым исходным кодом для Linux, который добавляет поддержку интерфейса USB-C. В патче упоминается Sienna Cichlid, которая, по слухам, является кодовым названием видеокарты AMD на базе Navi 21. AMD не в первый раз включает USB-C в видеокарту. Radeon Pro W5700, на котором работает Navi 10, оснащен портом USB-C. Однако это может быть первый раз, когда производитель микросхем ставит его на игровую видеокарту.

Видеокарты AMD Radeon RX 6000 получат порт USB-C

Предполагаемая поддержка USB-C на Big Navi (Изображение предоставлено Freedesktop.org)

Несмотря на распространенное мнение, порт USB-C на предыдущих видеокартах Nvidia GeForce RTX 20-й серии (кодовое имя Turing) не был каким-то специализированным интерфейсом для VirtualLink. Это был обычный интерфейс USB-C, который Nvidia удобно приспособила для поддержки гарнитур VR, и эта функция никогда не использовалась. Фактически, вы можете использовать его, как любой другой порт USB-C, для подключения наушников, внешних корпусов SSD или концентраторов USB 3.0, зарядки смартфона Android и т. Д.

Причины, по которым AMD использует USB-C для Big Navi, на данный момент неизвестны. С распространением мониторов USB-C за последние пару лет наиболее очевидным объяснением будет необходимость приспособиться к новой волне мониторов. Тем не менее, AMD, скорее всего, скоро сообщит нам подробности 28 октября, когда производитель микросхем запланировал анонс Radeon RX 6000.

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