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AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9070 могут оказаться дороже, чем ожидалось

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Согласно последним данным, видеокарты AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9070 могут оказаться дороже, чем ожидается. По предварительным данным, их запуск состоится 28 февраля, а продажи начнутся 6 марта.

Ранее сообщалось, что цена на RX 9070 могла составить около 500 долларов, а на RX 9070 XT — от 600 до 650 долларов.

Однако новые данные указывают на более высокие цены: модели от XFX стоят от 649 до 849 долларов, а видеокарты Acer Predator RX 9070 XT могут достигать более 1100 долларов в Европе.

Такие высокие цены могут сделать эти видеокарты менее привлекательными для покупателей, особенно в свете конкуренции с Nvidia. Геймеры надеются, что AMD сможет предложить более конкурентоспособные цены, иначе видеокарты могут не найти спроса на рынке.

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