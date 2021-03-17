AMD презентовала профессиональные Ryzen 5000 для бизнес-лептопов

Компания AMD показала ещё одну линейку на основе архитектуры Zen 3 – Ryzen PRO 5000. Данные процессоры предназначены для бизнес-решений и имеют всё необходимые доработки.

На данный момент показан 8-ядерный Ryzen 7 5850U, 6-ядерный Ryzen 5 5650U и Ryzen 3 5450U.

Каждый из них имеет многопоточность и тактовые частоты до 4.4, 4.2 и 4.0 ГГц соответственно.

Ключевые особенности Ryzen PRO 5000 – защита данных от аппаратной до программной части с возможностью улучшения благодаря специальному софту.

Также, новинки получат более широкую совместимость. Первые ноутбуки на основе Ryzen PRO 5000 появятся летом от брендов Lenovo и HP.

Профессиональные решения AMD должны будут превзойти конкурента в лице Intel Core i7 1185G7 на 23% в бытовых задачах и на 57% в многопоточных задачах.