AMD представит видеокарты Big Navi в конце октября

Сегодня компания объявила, что серия Radeon RX 6000 будет представлена ​​28 октября, сразу после новостей о дате выхода Xbox Series X за 500 долларов 10 ноября.

Консоль Microsoft следующего поколения оснащена чипом AMD, который сочетает в себе ядра процессора Ryzen с ядрами графического процессора Radeon, созданными с использованием новой графической архитектуры RDNA 2. На Глобальной технологической конференции Bank of America Securities в начале июня финансовый директор AMD Девиндер Кумар заявил, что видеокарты Big Navi станут первым продуктом AMD на основе RDNA 2. Сегодняшнее объявление подтверждает это.

AMD потратила большую часть года, показывая Big Navi и RDNA 2, продолжение успешной новой архитектуры GPU, представленной в видеокартах серии Radeon RX 5700. Генеральный директор Лиза Су впервые озвучила идею высокопроизводительных графических процессоров Navi с поддержкой трассировки лучей еще в январе на выставке CES, а компания использовала свой день финансового аналитика в марте, чтобы предоставить более конкретную информацию о RDNA 2.

AMD заявляет, что чипы RDNA 2 обеспечат значительное повышение производительности на ватт на 50 процентов по сравнению с графическими процессорами RDNA первого поколения Navi, которые сами по себе обеспечивали повышение эффективности на 50 процентов по сравнению с их предшественниками. А поскольку внутри Xbox Series X есть графический процессор RDNA 2, архитектура уже подтверждена как совместимая с DirectX 12 Ultimate , что означает, что они будут предлагать трассировку лучей в реальном времени и поддержку таких классных технологий рендеринга, как затенение с переменной скоростью и затенение сетки.

Лидеры Radeon гораздо более скрытно относятся к производительности Big Navi, чем при предыдущих выпусках флагманов. Эталонные карты теперь будут включать кулер с двумя вентиляторами, а не традиционный дизайн в стиле вентилятора. Но теперь, когда AMD предлагает отдельные архитектуры CDNA и RDNA для центров обработки данных и игровых видеокарт соответственно, компания имеет больше гибкости в том, как проектировать свои потребительские графические процессоры. Игровые графические процессоры больше не должны соответствовать корпоративным требованиям и могут сосредоточиться исключительно на более высокой частоте кадров.