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AMD представит серию Radeon RX 7000 3 ноября

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Скотт Херкельман, старший вице-президент и генеральный менеджер AMD Radeon, сегодня подтвердил дату запуска серии Radeon RX 7000. Новая серия графических процессоров на базе архитектуры RDNA3 будет запущена 3 ноября, то есть ровно через шесть недель.

Объявление о запуске RX 7000 происходит всего за 2 часа до того, как NVIDIA анонсирует свою серию GeForce RTX 40, что является интересным маркетинговым ходом и явным признаком того, что конкурент готов.

AMD уже подтвердила, что они находятся на пути к повышению производительности на ватт как минимум на 50% с помощью RDNA3. Новая серия графических процессоров также будет первой, в которой будут использоваться передовые технологии компоновки и многочиповые модули с графикой и чиплетами памяти.

Компания подтвердила, что графические процессоры Radeon RX 7000 под кодовым названием Navi 3X разработаны с использованием 5-нм техпроцесса и будут оснащены Infinity Cache следующего поколения. Ожидается как минимум три RDNA3, включая Navi 31 с 12 288 потоковыми процессорами, что более чем в два раза превышает текущий флагманский графический процессор RDNA2, известный как Navi 21.

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