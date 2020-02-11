AMD представила видеокарты Radeon Pro W5500 и Radeon Pro W5500M

AMD представила новые видеокарты Radeon Pro W5500 и Radeon Pro W5500M.

Эти модели отлично подойдут для профессионалов в области производства и строительства, а также для создания рабочих станций.

Radeon Pro W5500 и Radeon Pro W5500M подключаются через память формата GDDR6. К тому же в их основе лежит архитектура AMD RDNA, что дает новинкам превосходство на 25% в сравнении с прошлым поколением.

Radeon Pro W5500 станет доступна для покупки уже в феврале. Эту видеокарту будут предлагать за 399 долларов. Radeon Pro W5500M появится весной, но цены на нее пока неизвестны.