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AMD представила три процессора семейства Ryzen Pro 4000

08.05.2020 01:08

Новый процессор от AMD рассчитан на использование в тонких бизнес-ноутбуках с высоким временем автономности.

Ryzen Pro 4000 создан на ядрах Zen 2. Он дополнил семейство 7-нм процессоров и получил новые системы защиты данных.

В новую линейку Ryzen Pro 4000 вошли: четырехядерный Ryzen 3 Pro 4450U, Ryzen 5 Pro 4650U с шестью физическим ядрами и восьмиядерный Ryzen 7 Pro 4750U.

Все представленные чипы многопоточные и работают на базовых частотах 1,7 до 2,5 ГГц с возможностью ускорения до 4,1 ГГц в зависимости от модели процессора.

AMD представила три процессора семейства Ryzen Pro 4000

Процессоры Ryzen Pro 4000 получили второе поколение графического ядра Vega. В компании AMD отметили существенный прирост производительности в сравнении с прошлым поколение Ryzen Pro, а также низкое потребление энергии.

Помимо этого, в чипах реализовали новые системы защиты данных, причем они следят не только за самим чипом, но также памятью и самой операционной системой.

AMD представила три процессора семейства Ryzen Pro 4000

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