AMD представила новые мобильные процессоры Ryzen 4000

Компания AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000, созданные по 7-нанометровому техпроцессу.

Чипы разработаны на базе архитектуры Zen 2, и новая серия входит в семейство Renoir.

Новинки предлагаются с шестью или восемью ядрами, причем практически все они поддерживают многопоточность и графическую систему Radeon Vega.

Линейка Ryzen 4000 представлена тремя сериями — H, HS и U. Первая подойдет для создания игровых ноутбуков, вторая серия будет доступна только в ноутбуках компании ASUS, а вот серия U уже предназначена для всех остальных компаний.

Ryzen 4000 в двухканальном режиме поддерживают память DDR4-3200/LPDDR4X-4266, а также на 25% превосходят по производительности прошлое поколение мобильных процессоров.