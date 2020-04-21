AMD представила чипы Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X

AMD расширила модельный ряд настольных процессоров начального уровня. Новые чипы построены на архитектуре Zen 2 и имеют стоимость менее 150 долларов.

Новыми платформами стали четырёхъядерные Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300Х с режимом многопоточности.

Отличие новинок заключается в частоте. Так, у Ryzen 3 3100 она составляет до 3,9 ГГц, а в версии Ryzen 3 3300Х рабочая частота достигает 4,3 ГГц.

Данные показатели указаны в режиме разгона, тогда как базовая частота новинок 3,6 ГГц и 3,8 ГГц соответственно. TDP у процессоров одинаковый и составляет 65 Вт.

По заявлению разработчиков, Ryzen 3 3100 в играх на 20% производительнее, чем Intel Core i3-9100.

Что касается стоимости, то Ryzen 3 3100 на рынке будет предлагаться по рекомендованной розничной цене $99, а Ryzen 3 3300X оценивается в $120.