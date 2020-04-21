AMD представила чипы Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X

Меню
Поиск

USD/RUB: 76.26 EUR/RUB: 82.62 BTC/USD: 8756.9

22 мая : среда

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Колонка эксперта

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Статьи

Обзоры рынков

AMD представила чипы Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X

21.04.2020 21:21

AMD расширила модельный ряд настольных процессоров начального уровня. Новые чипы построены на архитектуре Zen 2 и имеют стоимость менее 150 долларов.
Новыми платформами стали четырёхъядерные Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300Х с режимом многопоточности.

Отличие новинок заключается в частоте. Так, у Ryzen 3 3100 она составляет до 3,9 ГГц, а в версии Ryzen 3 3300Х рабочая частота достигает 4,3 ГГц.

Данные показатели указаны в режиме разгона, тогда как базовая частота новинок 3,6 ГГц и 3,8 ГГц соответственно. TDP у процессоров одинаковый и составляет 65 Вт.

По заявлению разработчиков, Ryzen 3 3100 в играх на 20% производительнее, чем Intel Core i3-9100.

Что касается стоимости, то Ryzen 3 3100 на рынке будет предлагаться по рекомендованной розничной цене $99, а Ryzen 3 3300X оценивается в $120.

Просмотры:

Метки: , ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги