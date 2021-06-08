AMD представила быстрые графические карты серии W6000, подходящие для Mac Pro на базе Intel

AMD сегодня анонсировала новые видеокарты серии Radeon Pro W6000, подходящие для рабочих станций, таких как существующий Mac Pro на базе Intel.

Новая высокопроизводительная видеокарта Radeon Pro W6800, построенная на основе 7-нм архитектуры AMD RDNA 2, обеспечивает до 79% более высокую графическую производительность, чем Radeon Pro W5700 предыдущего поколения, хотя это основано на тестовой системе на базе AMD Ryzen. 9 5950X, а не процессор Intel. W6800 также оснащен 32 ГБ высокоскоростной памяти GDDR6 с поддержкой ECC и 128 МБ AMD Infinity Cache.

AMD заявляет, что видеокарта W6800 теперь доступна у ведущих розничных продавцов по рекомендованной цене в 2249 долларов. Для сравнения: графическая карта W5700X — это вариант обновления за 600 долларов для Mac Pro, стоимость которого начинается с 5 999 долларов.

Также есть новая видеокарта среднего уровня W6600, которая оснащена 8 ГБ высокоскоростной памяти GDDR6 с поддержкой ECC и 32 МБ AMD Infinity Cache. AMD ожидает, что W6600 будет доступен в третьем квартале 2021 года по рекомендованной цене 649 долларов. Наконец, есть новый вариант графики Radeon Pro W6600M для ноутбуков класса рабочих станций.