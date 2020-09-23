AMD показала процессоры Athlon 3000C и Ryzen 3000C для хромбуков

Новые процессоры Ryzen 3000C и Athlon 3000C с 14-нм техпроцессом появились в Google Chromebook. Эти новые чипы используют четырехъядерный и восьмипоточный дизайн Zen + в сочетании со встроенным графическим ядром Vega.

Чтобы удовлетворить потребности всего быстрорастущего рынка Chromebook, новые чипы Ryzen 3000C присоединяются к процессорам Athlon серии A, которые имеют 28-нм техпроцесс и архитектуру Bristol Ridge.

С процессорами Ryzen C-Series AMD нацелена на высокопроизводительные Chromebook, которые требуют большей вычислительной мощности и оснащены расширенными функциями, такими как Wi-Fi 6 и последняя версия Bluetooth. Однако процессоры Ryzen C кажутся хорошо известной версией чипов Ryzen 3000U.

Ryzen 7 3700C является флагманом серии C с четырьмя ядрами и 12-нм потоками Zen +, работающими на базовой частоте от 2,3 ГГц до 4,0 ГГц. Чип поставляется с 10 Vega CU (вычислительными блоками), 6 МБ кэш-памяти и TDP 15 Вт.

Ryzen 3 3250C будет представлен в виде двухъядерной четырехпоточной версии с базовой частотой 2,6 ГГц, но с более низкой частотой разгона 3,5 ГГц. Этот чип поставляется с 3-мя Vega CU и 5 МБ кэш-памяти.

AMD также представила два процессора Athlon 3000C мощностью 15 Вт. Athlon Gold 3150C поставляется с двумя ядрами и четырьмя потоками, работающими на частоте 2,4 ГГц и повышающейся до 3,3 ГГц. Этот чип имеет 5 МБ кэш-памяти и 3 процессора Vega с тактовой частотой 1100 МГц. Athlon Silver 3050C поставляется с двумя ядрами и потоками, имеет частоты 2,3 / 3,2 ГГц и на 5 МБ больше кэш-памяти, а также два процессора Vega CU Radeon на 1100 МГц.

Тесты AMD демонстрируют впечатляющие улучшения производительности, но, как и все тесты, предоставленные поставщиками, мы должны относиться к этим цифрам с осторожностью.

Несмотря на конкурентный рынок, на котором преобладают такие решения, как Intel Atom, Nvidia Tegra и Mediatek, AMD увеличила свою долю на растущем рынке хромированных книг с 8% в 2019 году до 21% в 2020 году.