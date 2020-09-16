AMD показала на рендере новую видеокарту AMD Radeon RX 6000

AMD недавно представила свою новую серию видеокарт Radeon RX 6000. Говорят, что карта достигает тех же графических высот, что и флагманский графический процессор Nvidia RTX 3080, но по более низкой цене. Чтобы вызвать энтузиазм по поводу новой карты, AMD предлагает клиентам виртуальное практическое использование графического процессора неортодоксальным образом: внутриигровая карта Fortnite.

Игроки могут загрузить в пользовательскую карту в творческом режиме Fortnite, чтобы получить представление о RX 6000 в физической конструкции. Карта плавает в центре карты, и вы можете подлететь прямо к любой части графического процессора для увеличения оценки или уменьшить масштаб, чтобы взглянуть на всю модель.