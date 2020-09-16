AMD показала на рендере новую видеокарту AMD Radeon RX 6000

AMD показала на рендере новую видеокарту AMD Radeon RX 600016.09.2020 11:02
AMD недавно представила свою новую серию видеокарт Radeon RX 6000. Говорят, что карта достигает тех же графических высот, что и флагманский графический процессор Nvidia RTX 3080, но по более низкой цене. Чтобы вызвать энтузиазм по поводу новой карты, AMD предлагает клиентам виртуальное практическое использование графического процессора неортодоксальным образом: внутриигровая карта Fortnite.
Игроки могут загрузить в пользовательскую карту в творческом режиме Fortnite, чтобы получить представление о RX 6000 в физической конструкции. Карта плавает в центре карты, и вы можете подлететь прямо к любой части графического процессора для увеличения оценки или уменьшить масштаб, чтобы взглянуть на всю модель.
- Загрузите Fortnite.
- Выберите творческий режим и начните матч.
- В концентраторе творческого режима подойдите к одной из игровых консолей и введите один из следующих кодов карты: 8651-9841-1639 загружается в центр подбора игроков, а 5877-8461-8283 — прямо к карте.
- Выберите «Подтвердить» и дождитесь загрузки карты.
- Войдите в портал, и вы перенесетесь на карту. Дважды нажмите пробел, чтобы войти в режим полета и парить над гигантской игровой моделью RX 6000.
Просмотры: