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AMD показала на рендере новую видеокарту AMD Radeon RX 6000

16.09.2020 11:02

AMD недавно представила свою новую серию видеокарт Radeon RX 6000. Говорят, что карта достигает тех же графических высот, что и флагманский графический процессор Nvidia RTX 3080, но по более низкой цене. Чтобы вызвать энтузиазм по поводу новой карты, AMD предлагает клиентам виртуальное практическое использование графического процессора неортодоксальным образом: внутриигровая карта Fortnite.

Игроки могут загрузить в пользовательскую карту в творческом режиме Fortnite, чтобы получить представление о RX 6000 в физической конструкции. Карта плавает в центре карты, и вы можете подлететь прямо к любой части графического процессора для увеличения оценки или уменьшить масштаб, чтобы взглянуть на всю модель.

AMD показала на рендере новую видеокарту AMD Radeon RX 6000

  1. Загрузите Fortnite.
  2. Выберите творческий режим и начните матч.
  3. В концентраторе творческого режима подойдите к одной из игровых консолей и введите один из следующих кодов карты: 8651-9841-1639 загружается в центр подбора игроков, а 5877-8461-8283 — прямо к карте.
  4. Выберите «Подтвердить» и дождитесь загрузки карты.
  5. Войдите в портал, и вы перенесетесь на карту. Дважды нажмите пробел, чтобы войти в режим полета и парить над гигантской игровой моделью RX 6000.

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