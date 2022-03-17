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AMD подтверждает, что Ryzen 7 5800X3D не поддерживает разгон

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В интервью HotHardware директор по техническому маркетингу AMD подтвердил, что первый процессор Ryzen с 3D V-Cache не будет поддерживать традиционный разгон.

Процессор имеет жесткую блокировку для разгона. Это означает, что пользователи не смогут регулировать частоту или напряжение, но можно будет настроить тактовые частоты Infinity Fabric и DRAM, что повысит производительность. Однако ЦП не поддерживает разгон по стандартному разрешению.

Халлок также пояснил, что напряжение процессора не превышает 1,35 В. Эта область все еще нуждается в оптимизации, и 5800X3D, являющийся первой моделью с большим кэшем L3, размещенным прямо над 8-ядерным чиплетом, не был оптимизирован для разгона. Вместо того, чтобы ждать, пока эта технология созреет, AMD решила выпустить первую часть 3D V-Cache для геймеров, хотя она и не была подготовлена ​​для оверклокеров.

AMD подтверждает, что Ryzen 7 5800X3D не поддерживает разгон

Ryzen 7 5800X3D имеет базовую тактовую частоту 3,4 ГГц и ускорение 4,5 ГГц. Это означает, что процессор на 400 и 200 МГц медленнее, чем у оригинального Ryzen 7 5800X соответственно. Однако из-за 3D V-Cache процессор будет намного лучше в играх (AMD заявляет, что производительность в среднем на 15% выше, чем у Ryzen 9 5900X).

Кроме того, отсутствие разгона для 5800X3D не исключает намерения AMD отключить эту функцию для будущих процессоров. Наоборот, как только AMD преодолеет проблему масштабирования, разгон будет включен для будущих SKU с аналогичным типом кэша.

AMD Ryzen 7 5800X3D поступит в продажу 20 апреля по цене 449 долларов США. В играх он будет напрямую конкурировать с Intel Core i9-12900KS, который должен выйти к концу этого месяца.

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