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AMD официально снизила цены на новые Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 9 7900X3D

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Процессоры дебютировали месяц назад, но уже компания стала радовать своих поклонников скидками.

AMD официально снизила цены на новые Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 9 7900X3D, только на последнюю специальные цены были несколько дней.

А вот на Ryzen 9 7900X3D скидка все еще сохраняется. Ryzen 9 7950X3D и 7900X3D подешевели до 600 и 550 долларов, но сейчас 7900X3D стоит как и ранее 700 долларов.

Небольшое снижение цен на процессоры наблюдается и в США, только скидки на уровне до 20 долларов и от самих продавцов.

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