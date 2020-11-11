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AMD о трассировке лучей на Radeon RX 6000: мы нацелены на 1440p

11.11.2020 12:27

Вице-президент AMD Эрик Бергман принял участие в большом интервью The Street, в котором затронул новые видеокарты Radeon RX 6000 на базе архитектуры RDNA 2. Кроме того, старший менеджер компании поделился некоторыми мыслями о будущем серии графических ускорителей Radeon и ее последующем переходе на новую архитектуру RDNA 3.

К сожалению, Бергман не раскрыл никаких подробностей, связанных с производительностью трассировки лучей в реальном времени в играх с использованием графических процессоров Navi 21, которые работают на видеокартах Radeon RX 6900 и RX 6800. Стандарты технологии трассировки лучей, которые будут реализованы через API Vulkan Raytracing и Microsoft DirectX Raytracing.

По словам Бергмана, с новыми видеокартами Radeon RX 6000 компания стремится к высокому уровню производительности трассировки лучей при разрешении 1440p:

«Нашей целью было обеспечить высокий уровень производительности трассировки лучей в играх при разрешении 1440p. Это то, на чем мы сосредоточились. Теперь все зависит от конкретной игры, системы, на которой она запущена, и многих других факторов. Но я думаю, что пользователи смогут получить очень приятный опыт трассировки лучей [с нашими видеокартами]. Также ожидается сильная поддержка технологии со стороны разработчиков игр в течение 2021 года. Повторяю, у нас очень большой охват. Если поддержка трассировки лучей будет в новых консолях Microsoft и Sony, она будет и на ПК » , — сказал Бергман.

К сожалению, он не уточнил, применимо ли заявление о производительности трассировки лучей ко всем новым видеокартам Radeon или только к флагманской модели Radeon RX 6900 XT.

Ранее сообщалось, что AMD готовит собственный аналог технологии NVIDIA DLSS (Anti-Aliasing with Deep Learning Algorithms) для своих видеокарт Radeon. Бергман не стал подробно останавливаться на этой теме, но отметил, что на данный момент их технология называется FSR (FidelityFX Super Resolution) и рано или поздно она появится в «красных» видеокартах.

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