AMD начнет производство обновленных процессоров Zen 3 Ryzen в следующем месяце

По слухам, грядущее обновление процессоров AMD Zen 3 Ryzen на основе многослойного чиплета с V-Cache начнется в массовом производстве где-то в следующем месяце, а процессоры Ryzen со степпингом B2, как ожидается, начнут поставляться и запускаться к концу этого года.

Ранее Team Red официально подтвердила, что ее новые чипы Zen 3 Ryzen, основанные на архитектуре Zen 3 с 3D V-Cache, появятся на платформе AM4 в первом квартале следующего года. Типстер @ Greymon55 сообщил, что производство чипов Zen 3 Ryzen на базе 3D Vache начнется в следующем месяце, поэтому мы можем ожидать, что эти чипы будут представлены на мероприятии CES 2022. Примечательно, что это также означает, что мы можем увидеть запуск этих чипов к февралю 2022 года.

Ожидается, что во второй половине следующего года гигант по производству микросхем также выпустит свои наборы микросхем на базе архитектуры Zen 4. Сообщается, что помимо новых чипов Ryzen с 3D V-Cache, AMD также планирует к концу этого года отгрузить свои степпинговые процессоры Zen 3 B2. Так что можно ожидать запуска в конце декабря. Кроме того, официальный представитель компании также ранее подтвердил, что чипы Ryzen степпинга B2 не имеют каких-либо серьезных архитектурных изменений, но предложение нового степпинга означает лучшую стабильность и выходную частоту по сравнению с чипами, уже доступными на рынке.

Интересно, что новые степпинговые чипы Ryzen 3D-Vache и B2 также будут выпущены раньше, чем процессоры Intel 12-го поколения. Для тех, кто не знает, процессоры Team Blue Alder Lake также запланированы на 2022 год, но точная дата пока неизвестна. Хотя пока еще рано говорить о том, как чипы от обоих брендов складываются друг против друга.