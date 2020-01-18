AMD может занять пятую часть рынка мобильных CPU в первом квартале

И произойдет это благодаря компании Intel, если конечно она резко не увеличит объёмы производства и сможет устранить дефицит своих процессоров.

В первую очередь речь идет о недорогих мобильных процессорах, которые также выпускает и конкурент компании AMD.

Как сообщили аналитики, AMD может занять пятую часть рынка мобильных CPU уже в первом квартале.

По прогнозам пик дефицита процессоров Intel будет во втором квартале года, поэтому производители вынуждены заказывать процессоры у AMD.

Именно это и поспособствует резкому росту популярности процессоров AMD. То есть уже в конце первого квартала компания может занятью долю в 20% на рынке.