AMD, MediaTek и Qualcomm увеличили спрос на 7-нм техпроцесс TSMC в первом квартале 2021 года

Согласно отчету TrendForce (через BusinessWire ), 10 ведущих литейных производств по всему миру зарегистрировали рекордно высокие доходы в первом квартале 2021 года. Это стало возможным благодаря росту цен на полупроводники, поскольку в настоящее время литейные предприятия сталкиваются с ограниченными производственными мощностями для производства полупроводников. Выручка этих 10 лидирующих предприятий в первом квартале 2021 года составила 22,75 млрд долларов США, при этом TSMC заняла лидирующую позицию.

Только в первом квартале выручка крупнейшего в мире производителя микросхем по контракту составила 12,9 млрд долларов США. Производители микросхем Fabless, такие как AMD, Qualcomm и MediaTek, получили большую часть рекордно высокого дохода, поскольку их заказы оставались неизменными, несмотря на рост цен. В первом квартале 2021 года выручка TSMC от 7-нанометрового процесса выросла на 23% по сравнению с предыдущим кварталом.

Это также свидетельствует о высоком спросе на микросхемы, построенные на передовых технологиях. Но из-за нехватки литейных мощностей, которая, как ожидается, сохранится во втором квартале этого года, цены на вафли будут продолжать расти. Другими словами, ожидается, что выручка ведущих литейных предприятий продолжит расти. Тем временем правительства различных стран и производители микросхем стремятся инвестировать в расширение площадок по производству микросхем по всему миру, чтобы помочь решить проблему нехватки полупроводников.

Источник — Astera.