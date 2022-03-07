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Компании AMD, Intel и NVIDIA выпустят несколько видеокарт в ближайшие месяцы

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В этом году видеокарты представят Intel, AMD и NVIDIA. За 24 года это будет впервые, когда графические ускорители будут представлены сразу от трех компаний.

В марте состоится презентация NVIDIA RTX 3090 Ti, а через месяц после этого события AMD выпустить серию Radeon RX 6_50XT, в которой самой мощной станет RX 6950XT.

На рынке она будет конкурировать с NVIDIA RTX 3090 Ti.

В конце второго квартала Intel представит серию Intel ARC для ПК.

На данный момент известно, что флагманской в линейке станет Arc A780 с 16 ГБ собственной памяти GDDR6.

Специалисты уверены, что Arc A780 составит достойную конкуренцию Radeon RX 6700 и GeForce RTX 3070.

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