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AMD и Bethesda представили Radeon RX 7900 XTX и Ryzen 7 7800X3D в стиле Starfield

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Starfield выбрала AMD в качестве эксклюзивного партнера, что вызвало беспокойство у множества игроков. Они выражают опасения, что в ролевой игре может отсутствовать поддержка технологии DLSS и аналогичных решений от других производителей.

AMD и Bethesda представили Radeon RX 7900 XTX и Ryzen 7 7800X3D в стиле Starfield

Тем не менее, ни Bethesda, ни AMD пока не предоставили пояснений по этому вопросу. Они лишь представили системные требования и детали специальных акций в рамках QuakeCon 2023.

На одном из этих мероприятий была представлена ограниченная видеокарта AMD Radeon RX 7900 XTX в стиле игры. Эти модели не будут продаваться, а будут разыграны среди участников и зрителей.

Дизайн графического процессора тщательно проработан в соответствии с атмосферой игры, подчеркивая важность каждой детали. Производитель подчеркнул, что видеокарта заслуживает внимания своей проработанной эстетикой.

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