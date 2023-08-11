AMD и Bethesda представили Radeon RX 7900 XTX и Ryzen 7 7800X3D в стиле Starfield

Starfield выбрала AMD в качестве эксклюзивного партнера, что вызвало беспокойство у множества игроков. Они выражают опасения, что в ролевой игре может отсутствовать поддержка технологии DLSS и аналогичных решений от других производителей.

Тем не менее, ни Bethesda, ни AMD пока не предоставили пояснений по этому вопросу. Они лишь представили системные требования и детали специальных акций в рамках QuakeCon 2023.

На одном из этих мероприятий была представлена ограниченная видеокарта AMD Radeon RX 7900 XTX в стиле игры. Эти модели не будут продаваться, а будут разыграны среди участников и зрителей.

Дизайн графического процессора тщательно проработан в соответствии с атмосферой игры, подчеркивая важность каждой детали. Производитель подчеркнул, что видеокарта заслуживает внимания своей проработанной эстетикой.