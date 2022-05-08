Главная » Новости

Компания AMD готовит новые процессоры серии Threadripper 7000 с 96 ядрами

На чтение 1 мин Просмотров 29 Опубликовано

AMD готовит процессор Ryzen Threadripper 7000 на архитектуре Zen 4, и это будет 96 ядерный чип с 192 потоками. Как удалось узнать изданию Wccftech 96, ядерный процессор будет производится по 5 нанометрому техпроцессу, а его выпуском займется завод TSMC.

У AMD уже есть 96 ядерный процессоры EPYC Genoa, но они созданы для работы в серверах, новый чип уже рассчитан на использование в персональных системах.

Подробности про Ryzen Threadripper 7000 пока отсутствуют. Предположительно, он будет создан на базе платформы EPYC Genoa, но будет «урезан», чтобы снизить цену для потребительского уровня.

AMD может выпустить Ryzen Threadripper 7000 в конце следующего года.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.