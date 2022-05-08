Компания AMD готовит новые процессоры серии Threadripper 7000 с 96 ядрами

AMD готовит процессор Ryzen Threadripper 7000 на архитектуре Zen 4, и это будет 96 ядерный чип с 192 потоками. Как удалось узнать изданию Wccftech 96, ядерный процессор будет производится по 5 нанометрому техпроцессу, а его выпуском займется завод TSMC.

У AMD уже есть 96 ядерный процессоры EPYC Genoa, но они созданы для работы в серверах, новый чип уже рассчитан на использование в персональных системах.

Подробности про Ryzen Threadripper 7000 пока отсутствуют. Предположительно, он будет создан на базе платформы EPYC Genoa, но будет «урезан», чтобы снизить цену для потребительского уровня.

AMD может выпустить Ryzen Threadripper 7000 в конце следующего года.