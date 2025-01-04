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AMD готовит к выпуску графический процессор RX 9070 XT RDNA 4

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Компания PowerColor представила новый графический процессор AMD Radeon RX 9070 XT, который будет анонсирован на выставке CES 2025.

AMD готовит к выпуску графический процессор RX 9070 XT RDNA 4

Графическая карта имеет стильный металлический корпус, систему охлаждения с тремя вентиляторами и сквозной кулер.

В тизерах PowerColor показаны детали дизайна, включая уникальную крышку и элементы RGB-подсветки. Ожидается, что новый процессор станет частью архитектуры RDNA 4 и предложит улучшенные характеристики по сравнению с предыдущими моделями.

AMD готовит к выпуску графический процессор RX 9070 XT RDNA 4

Хотя дизайн кулера вызывает вопросы о его функциональности, подробности будут раскрыты на выставке, которая состоится в ближайшие дни.

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