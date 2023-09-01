AMD: энергопотребление не очень волнует владельцев настольных видеокарт

В своем интервью для ресурса Club386 глава подразделения AMD Radeon, Скотт Херкельман (Scott Herkelman), поделился точкой зрения компании на вопрос энергопотребления видеокарт и предпочтения пользователей. Он отметил, что энергоэффективность играет важную роль, особенно в сегменте ноутбуков. Однако для владельцев настольных систем это аспект, который не так сильно волнует.

AMD придает большое значение обеспечению высокой производительности на ватт в своих продуктах. При разработке чипов для рынка они уделяют внимание удельной производительности каждой модели графики. Херкельман отметил, что хотя энергоэффективность важна для настольных систем, она не является приоритетом для всех пользователей. Компания стремится создать чипы с более высокой производительностью на ватт.

Он также признал, что энергоэффективность является важным аспектом, и AMD будет продолжать работать над ее улучшением. Они признают наличие ошибок, которые требуют исправления, включая потребление в режиме простоя. Компания сотрудничает с партнерами, чтобы решить эти проблемы, но заявила, что это может занять некоторое время.

В интервью Херкельман ответил на вопрос Club386 о том, насколько компанию волнует более низкая эффективность графики RDNA 3 по сравнению с видеокартами серии NVIDIA GeForce RTX 40 на микроархитектуре Ada Lovelace. Он отметил, что большинство недостатков RDNA 3 компенсируются конкурентоспособной ценовой политикой AMD. Он также отметил, что сложно сказать, какое мнение выразило бы руководство компании, если бы их продукты были лидерами в гонке за энергоэффективностью, как это было с серией AMD Radeon RX 6000.