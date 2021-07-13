Ранее сегодня Master Lu опубликовал свой рейтинг оборудования для ПК. В этом списке были указаны процессоры как для настольных ПК, так и для ноутбуков, при этом AMD доминировала в списке по производительности, в то время как Intel по- прежнему лидирует по объемам продаж.

Для тех, кто не знает, Master Lu — популярная китайская платформа для сравнительного анализа, которая также оценивает смартфоны. Теперь, его последние результаты тестирования процессоров для различных процессоров показывают, что Team Red доминирует в списке с точки зрения производительности. Это особенно актуально в рейтинге процессоров для настольных ПК, где он занимает абсолютное доминирование. Хотя он проигрывает чипу Team Blue за первое место в рейтинге ноутбуков, остальные 5 лучших процессоров принадлежат AMD.

В списке ПК Ryzen Threadripper 3990X с 64 ядрами занял трон, набрав 1718608 баллов. Второе место занял Ryzen Threadripper 3970X с 32 ядрами, заняв второе место с 1271635 баллами, а Ryzen 9 5950X с 16 ядрами занял третье место с 1052712 баллами. Еще один 24-ядерный процессор Threadripper занял четвертое место, а единственным процессором Intel в пятерке лидеров стал i9-10980XE с результатом 915913 баллов. В списке ноутбуков Intel Core i7-11800H уверенно лидировал с 667148 баллами, тогда как занявший второе место Ryzen 9 5900HX набрал только 584684 балла. Хотя в остальную пятерку лидеров входят только процессоры AMD.

В этом списке подчеркивается, какой скачок AMD сделала в области вычислительной мощности своих чипов за последние годы, что позволило ей превзойти Intel по различным направлениям и даже восстановить свою долю на рынке. Тем не менее, Intel по-прежнему лидирует на рынке с точки зрения продаж, на нее приходится около 70 процентов всех продаж процессоров для настольных ПК во всем мире. Хотя доля рынка AMD в сегменте ноутбуков выше, чем у ее коллеги для настольных ПК, Intel по-прежнему занимает более 60% рынка.

Источник — Astera.