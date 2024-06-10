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AMD анонсировала специальные игровые процессоры Ryzen 9000X3D

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

AMD скоро выпустит специальные модификации процессоров серии Ryzen 9000 с  3D-кешем. По словам представителя AMD, эти модификации не будут просто копиями базовых версий с добавлением чипа X3D, а будут улучшенными версиями.

Однако, конкретные детали и особенности улучшенных модификаций Ryzen 9000 с использованием технологии X3D пока неизвестны.

Слухи указывают на возможность добавления двух чипов X3D на одну подложку с процессором вместо одного.

Ожидается, что премьера новых модификаций процессоров Ryzen 9000 может состояться в рамках выставки CES 2025, которая обычно проходит в январе следующего года.

 

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