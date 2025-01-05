AMD анонсировала первый ноутбук с гибридным ИИ-процессором

На выставке CES 2025 в Лас-Вегасе компания AMD вместе с ECS представит первый ноутбук с уникальным гибридным ИИ-процессором Krackan.

Этот процессор сочетает в себе высокую производительность и энергоэффективность, что позволяет ему справляться с трудными задачами, такими как 3D-моделирование и потоковая трансляция.

Процессор AMD Krackan включает 8 ядер Zen 5 и графическую систему RDNA 3.5, а также нейронный процессор с производительностью более 40 TOPS.

Ноутбук оснащён 14-дюймовым Full HD экраном, поддерживает оперативную память DDR5−5600 и имеет интерфейс USB 4 для быстрой передачи данных. Встроенная камера с функцией Windows Hello обеспечивает биометрическую защиту, а клавиатура с подсветкой удобна для работы в темноте.

Гибридная архитектура процессора позволяет ему адаптироваться к различным нагрузкам в реальном времени, что делает его подходящим как для профессионалов, так и для обычных пользователей. Ноутбук выполнен в современном дизайне и будет доступен под разными брендами, устанавливая новые стандарты для устройств среднего сегмента.

Одной из главных особенностей является интеграция с искусственным интеллектом, что позволяет улучшать изображения и ускорять вычисления. Выставка CES 2025 состоится с 7 по 10 января и станет местом для многих значимых технологических новинок.