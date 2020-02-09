AMD 5 марта может показать карту на основе «BigNavi»

В 2020 году будет выпущена флагманская видеокарта, созданная на базе «BigNavi». Сейчас инсайдеры пишут, что AMD ее представит в следующем месяце.

Про саму видеокарту пока нет информации. По последним данным ее представят 5 марта на мероприятии Financial Analyst Day.

Не исключено, что в этот день будет представлена не сама видеокарта, а технологии для нее.

Ожидается, что первые продукты на основе «BigNavi» выйдут в середине года. Стоит отметить, что AMD сейчас обходит своих конкурентов на рынке процессоров и видеокарт, причем компания выигрывает не только ценой, но также и производительностью.