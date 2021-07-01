Amazon запускает новую серию умных динамиков Echo Show в Индии

Amazon только что запустила в Индии новую умную колонку Echo Show 5 и Echo Show 10. Новые устройства поставляются с дисплеем и встроенной камерой, а также с поддержкой различных других функций, таких как голосовой помощник Alexa.

Говоря о новом Echo Show 10, умный динамик оснащен 10,1-дюймовым HD-дисплеем с 13-мегапиксельной камерой на передней панели. Он предлагает превосходный звук и интеллектуальное движение, которое позволяет ему перемещать дисплей к вам, когда вы взаимодействуете с Alexa. Поскольку это умный динамик, он предлагает двойные передние динамики мощностью 10 Вт, которые также оснащены мощными низкочастотными динамиками, которые также вращаются. Его 10,1-дюймовый дисплей также делает его отличным продуктом для просмотра контента с потоковых онлайн-платформ, таких как Amazon Prime или Netflix.

С другой стороны, второе поколение Echo Show 5 прибывает с некоторыми улучшениями по сравнению со своим предшественником. Он по-прежнему сохраняет свой компактный форм-фактор с дисплеем 5,5 дюйма. Спереди он также оснащен HD-камерой, которая позволяет умному динамику совершать видеозвонки и даже удаленно наблюдать за домом. Кроме того, Echo Show 5 доступен в трех цветовых вариантах в этом регионе. Новые устройства Echo Show также имеют несколько уровней защиты.

Echo Show 10 доступен в одном варианте черного цвета и доступен по цене 24 999 индийских рупий (примерно 335 долларов США). Между тем, Echo Show 5 стоит 8999 индийских рупий (примерно 120 долларов США) и доступен в черном, белом и синем цветах. Примечательно, что Echo Show будет доступно по сниженной цене 6 999 индийских рупий (примерно 95 долларов США), причем оба умных динамика можно будет приобрести на официальном сайте Amazon India. Первые продажи начнутся с 14 июля 2021 года.

Источник — Astera.