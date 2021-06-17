Amazon подтвердила, что удалила из своего интернет-магазина список крупного производителя аксессуаров, RavPower. Последний, очевидно, нарушил политику компании, и поэтому ее листинги были удалены.

Согласно недавнему сообщению в блоге гиганта электронной розничной торговли, компания заявила, что придерживается строгой политики в отношении всех компаний, использующих ее платформу. AndroidAuthority изначально сообщила об этой новости, которая появилась после того, как Николь Нгуен из Wall Street Journal заказала зарядное устройство RavPower, которое также предложило ей подарочную карту на 35 долларов США, если она оставит отзыв. Хотя материнская компания RavPower, Sunvalley, заявляет, что фирма не запрашивала пятизвездочный рейтинг, это предложение все же нарушало политику Amazon 2016 года.

Эта политика запрещает компаниям предлагать денежное вознаграждение за отзывы. Первоначально было неясно, удалила ли Amazon объявления именно по этой причине, но последний пост в блоге компании подтвердил это сообщение. Примечательно, что удаление листинга также происходит после того, как интернет-магазин ранее удалил списки других производителей аксессуаров, таких как Mpow и Aukey. Кроме того, в блоге не упоминались конкретно эти бренды или даже RavPower, но подробно описывалась его строгая политика в отношении платных обзоров Amazon. Для тех, кто не знает, списки Aukey и Mpow были удалены еще в мае 2021 года, поскольку эти две фирмы были обвинены в оплате поддельных отзывов.

Источник — Astera.