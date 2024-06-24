Amazon стал источником характеристик и цен новых Samsung Galaxy Watch 7

Samsung запланировала мероприятие Galaxy Unpacked на 10 июля, где ожидается дебют новых складных смартфонов Galaxy Z Fold 6 и Flip 6. Также ожидается, что на этом мероприятии будут представлены новые модели из серии Galaxy Watch 7.

По информации, опубликованной на Amazon в Канаде, Samsung Galaxy Watch 40mm BT будет иметь встроенную память ёмкостью 128 ГБ и будет предлагать функциональность, такую как отслеживание активности, будильник и бесконтактные платежи.

Часы будут использовать Bluetooth для подключения и получат литий-ионный аккумулятор. Они будут иметь круглую форму и экран размером 40 мм.

Кроме того, у этой модели будет чипсет AP, выполненный по технологии 3 нм, для повышения энергоэффективности и обеспечения более плавной работы.

Он также будет оснащен BioActiveSensor2 для более точного измерения пульса во время тренировок и сна. Galaxy Watch 7 будет являться ежедневным спутником с искусственным интеллектом, обеспечивающим поддержку во время сна, физических упражнений и общения. В часы также будет встроена функция Galaxy AI smart reply, помогающая отправлять сообщения.

Согласно информации на Amazon, Samsung Galaxy Watch 7 поступит в продажу 16 июля по цене 358,55 канадских долларов, что примерно равно 299 долларам США.

Источник: passionategeekz.