Amazon случайно раскрыл новые Samsung Galaxy Watch 4 до анонса

Презентация часов пройдет 11 августа на специальном мероприятии, посвящённом новым продуктам компании.

Почти за месяц до официальной презентации в сети полностью рассекретили серию Galaxy Watch 4.

Официальными рендерами поделился ресурс WinFuture, который в свою очередь получил изображения от независимого сетевого информатора по ником Roland Quandt.

Сообщается, что изображения были получены со страницы ритейлера Amazon, которая появилась в Сети ошибочно и ее уже удалили с сайта.

На сайте было указано, что Samsung Galaxy Watch 4 будет предлагаться в версиях 40 и 44 мм, корпус часов выполнят из алюминия.

В версии на 44 мм установят 1,36 дюймовый экран, а в младшей версии 1,19-дюймовый круглый дисплей.

Будут еще доступны Galaxy Watch 4 Classic с корпусом на 42 и 46 мм, причем в самой большой версии появится вращающийся безель.

Часы получат модули Wi-Fi, Bluetooth, GPS и NFC, а также будут предлагаться версии с LTE. В Европе Galaxy Watch 4 будут стоить от 300 евро.