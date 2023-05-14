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Amazon разрабатывает домашнего робота с усовершенствованной системой ИИ

Автор На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

Amazon готовится выпустить домашнего робота, который сможет не только поддержать разговор с собеседником, но также и помочь в некоторых домашних вопросах.
Проект под названием Burnham должен изменить рынок в данном направлении за счет широких возможностей, но о каких возможностях идет речь пока не известно.
Пару лет назад Amazon предлагала робота Astro, но он не пользовался большим спросом, так как у него было много ограничений, однако с развитием ИИ, новый робот может стать более полезным в доме.

Известно, что Burnham сможет наблюдать за домашней ситуацией, и к примеру заметить, что не выключена газовая плита, или кто-то упал, в этом случает робот самостоятельно позвонит в 911.

Также робот может отслеживать открытие дверей или окон, а еще следить за детьми.

Burnham по задумке должен разбираться в ситуации, ставить приоритеты, и принимать правильные решения в той или иной ситуации.

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