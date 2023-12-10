Amazon презентовала чат-бот с искусственным разумом

Американская компания Amazon анонсировала появление своего нового чат-бота с искусственным интеллектом под названием Amazon Q. Основной функцией этого «умного» чат-бота будет работа с большим объемом информации в сфере бизнеса, включая обобщение документов, объединение групповых чатов и создание различного контента. Разработчики также отмечают, что Amazon Q сможет общаться с клиентами, создавать графики, анализировать бизнес-данные и заниматься кодированием.

Этот чат-бот сможет интегрироваться с различными программами, такими как Jira, Zendesk, Salesforce, Gmail, а также хранилище Amazon S3. Кроме того, пользователи смогут выбирать, проверять ли действия Amazon Q во время работы или позволить ему автоматически выполнять задачи. Компания Amazon также обещает защиту от нарушений авторских прав для своих бизнес-клиентов.

Это нововведение от Amazon открывает новые возможности для эффективной работы с бизнес-информацией и автоматизации задач, что может быть полезно для различных компаний и организаций.