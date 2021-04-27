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Amazon представила обновленную линейку доступных планшетов Fire HD 10

27.04.2021 22:28

Крупнейший в мире ритейлер представил под собственным брендом новое поколение планшетов серии Fire HD 10.
В этот раз планшеты получили модификации Fire HD 10, Fire HD 10 Plus и специальную детскую версию Fire HD 10 Kids.

Новинки оснащены 10,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1920х1200 точек. Заявленная плотность пикселей на дюйм составляет 224 PPI.

Для планшетов также выпустили клавиатуру, которая выполняет роль защитного чехла, а также подставки.

Amazon представила обновленную линейку доступных планшетов Fire HD 10
В основе планшетов лежит восьмиядерный процессор, оперативной памяти у обычной версии составляет 3 ГБ у Fire HD 10 Plus – 4 ГБ ОЗУ.

Постоянной памяти установлено 32 или 64 ГБ, есть поддержка карт памяти формата microSD.

Ёмкость аккумуляторов производитель сообщает не стал, но было сказано, что полного заряда хватить на 12 часов работы.

Fire HD 10 можно заряжать через порт USB Type-C, а Fire HD 10 Plus помимо классической зарядки еще оснащен беспроводной зарядкой.

Amazon представила обновленную линейку доступных планшетов Fire HD 10
Fire HD 10 Kids отличается от других планшетов специальным защитным чехлом. Вместе с детской версией компания Amazon подарит на год подписку Amazon Kids+, через которую ребенок получит доступ к специальному контенту.

В США новинки будут предлагаться по цене 150 и 180 долларов за Fire HD 10 и Fire HD 10 Plus соответственно, и 200 долларов за Fire HD 10 Kids.

Amazon представила обновленную линейку доступных планшетов Fire HD 10

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